14 قسما في كلية الفنون التطبيقية.. تعرف عليها قبل تسجيل اختبار القدرات

كلية الفنون التطبيقية أحد الخيارات المفضلة لدى طلاب الثانوية العامة، للالتحاق بها خلال التسجيل في اختبارات القدرات هذه الأيام، خاصة مع تنوع مجال الدراسة في كليات الفنون التطبيقية، كما تقبل الكلية طلاب القسم العلمي بشعبيته، شرط اجتياز اختبارت القدرات، وتشمل الدراسة 14 قسما متنوعا كما يلي:

أقسام كليات الفنون التطبيقية

1- قسم التصميم الداخلي والأثاث (العمارة الداخلية):

تهدف الدراسة فيه لإكساب الطالب المهارات اللازمة في معرفة عناصر التصميم الداخلي والأثاث، وتحليل عناصر الفراغ الداخلية وتوظيفها، سواء الفيلات أو المحلات التجارية والمنشآت الإدارية وغيرها.

2- قسم السينما والفوتغرافيا والتليفزيون:

ويتم فيه دراسة المفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي والإنتاج السينمائي، والتدريب على إنتاج البرامج والمشاهد الدرامية، ودراسة الأجهزة والمعدات والآلات المستخدمة في جميع المجالات الخاصة بهذا التخصص.

3- قسم الإعلان:

تهدف الدراسة لإكساب الطالب المهارات المعرفية والذهنية من خلال التعرف على العناصر البصرية في الإعلان وأساسيات تصميم الإعلان في الوسائل الإعلانية المختلفة.

4- قسم الملابس الجاهزة (الموضة - الفاشون):

ويتم فيه دراسة متخصصة لتصميم الملابس للأعمار والشرائح الإنسانية المختلفة، ودراسة تشريح جسم الإنسان والتعرف على الألياف والخامات النسيجية المختلفة على تقوم عليها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

5- قسم الطباعة والنشر والتغليف:

ويقوم على دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية للكتب والجرائد بأنواعها.

6- قسم التصميم الصناعي:

يرتبط القسم كنشاط إبداعي لخلق تصميمات قابلة للتطوير وتحويلها لمنتجات، من خلال بحوث المستعمل والجوانب الوجدانية له، ووضع البدائل التصميمية لاختيار البدائل بينها بصورة عامة.

7- قسم الأثاث والإنشاءات المعدنية والحديدية:

يهدف لتعريف الطالب بالاعتبارات التصميمية والأسس الوظيفية لتصميم الأثاث المعدنية والمنشآت المعدنية الخفيفة على أساس توفير الكفاءة والأمان.

8- قسم المنتجات المعدنية والحلي:

تقوم الدراسة على الأسس والمفاهيم العامة لعملية التصميم وإدراك ماهية المصمم، وأسايبه في معالجة المشاكل التصميمية وتعريفه بأحدث الأساليب والاتجاهات العالمية في هذا المجال.

9- قسم الخزف:

تقوم الدراسة فيه على تعليم الطالب المبادئ الأساسية والمهارت الخاصة والقدرة على تطوير المنتجات الخزفية.

إنتاج الزجاج اليدوي

10- قسم الزجاج:

وتهدف الدراسة فيه إلى التأكيد على أساليب وطرق إنتاج الزجاج اليدوي.

11- قسم الزخرفة:

تهدف الدراسة إلى تخريج مزخرف قادر على تنمية مهاراته في رسم العناصر والأشكال المختلفة وكيفية ارتباط التصميم بالطراز المعماري داخيا وخارجيا.

12- قسم النحت والتشكيل المعماري:

تقوم الدراسة فيه على دراسة النحت في الحضارات المختلفة وأهم العناصر المعمارية من أجل إظهار المعمار الداخلي والخارجي، والتعرف على تكنولوجيا السباكة لعمل القوالب من الخامات المختلفة.

13- قسم الغزل والنسيج والتريكو:

وتقوم الدراسة فيه على تصميم المنسوجات القائمة على العناصر الهندسية والزخرفية والعلاقة بين الألوان والطرز المستخدمة.

14- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز:

وتقوم الدراسة فيه على دراسة الأسس الفنية والنفسية لتصميم طباعة الأقمشة، واختيار العناصر لابتكار مجموعة من التصاميم المناسبة، والعمليات التي تمر بها الخامة قبل عمليات الطباعة أو الصباغة.