10 أماكن لكليات ومعاهد الفنون التطبيقية 2022 في مصر

تجري كليات الفنون التطبيقية اختبار القدرات 2022، بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع، والتنظيم الفكري، ويستمر تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكايات ومعاهد الفنون التطبيقية من طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بشعبتي (العلوم والرياضة)، إلى يوم 6 أغسطس الجاري.

كليات ومعاهد الفنون التطبيقية

وأعلنت نقابة مصممي الفنون التطبيقية أبرز المعلومات عن اختبار القدرات وأماكن تواجد كليات ومعاهد الفنون التطبيقية، كالتالي:

1- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، ويتم إجراء اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

2- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، ويتم إجراء اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

3- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، ويتم إجراء اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

4- كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، ويتم إجراء اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

5-المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر- خاص يتم إجراء اختبار القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

6 - كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر خاص، يتم التقدم بمقر الجامعة وإجراء اختبارات القدرات

7- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس- خاص، يتم إجراء اختبار القدرات من خلال مكتب التنسيق

8- كلية الفنون التطبيقية جامعة MSA - خاص يتم التقدم بمقر الجامعة وإجراء اختبارات القدرات

9 - كلية الفنون التطبيقية جامعة بدر - خاص يتم التقدم بمقر الجامعة وإجراء اختبارات القدرات

10- كلية التصميم والفنون الإبداعية جامعة الأهرام الكندية - خاص يتم التقدم بمقر الجامعة وإجراء اختبار القدرات.

ويتم التقدم لاختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية على الموقع الالكتروني للتنسيق بالكلية التي تتبع التوزيع الجغرافي للطالب.

ويعد اجتياز اختبار القدرات للطلاب، إلى جانب الحصول على المجموع المناسب، شرطا أساسيا لقبول الطلاب في الكليات الفنية وكليات الإعلام والتربية النوعية، والتربية الرياضية، وتشترط الكليات الحصول على 60% على الأقل للحصول على درجة النجاح ومستوى لائق.