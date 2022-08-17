بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الثانوية العامة، والحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 2022، يستعد آلاف الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي «رياضة وعلوم» لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها للعام الجامعي 2022- 2023، ابتداء من غدٍ الخميس ولمدة 5 أيام.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 2022.. تنطلق غدا

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 2022، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم لإعلان تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى.

وقال وزير التعليم العالي إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%.

عدد الطلاب: 223294

عدد الكليات المتبقية تنسيق المرحلة الثانية علمي

وأعلن وزير التعليم العالي، أنَّ عدد الكليات المتبقية تنسيق المرحلة الثانية علمي «رياضة وعلوم» 2022-2023، يبلغ 1032 كلية، ولفت إلى أن المرحلة الثانية للقسم الأدبي والعلمي تستوعب 269.202 طالبا.

ويفتح التنسيق الإلكتروني للتسجيل غدا على الربط من هـــــــــــنـــــا

وتبدأ أعمال المرحلة الثانية علمي من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الإثنين الموافق 22/8/2022 ولمدة 5 أيام.