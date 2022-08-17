13 مليونًا و600 ألف إجمالي فيلم «تسليم أهالي» خلال أسبوعين

حافظ فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم، على تصدر شباك تذاكر دور العرض السينمائية المختلفة خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه، كما حصد أمس 663 ألف جنيه من إجمالي ما حققته الإيرادات.

وحقق فيلم تسليم أهالي خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 6 ملايين و343 ألفًا و711 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأسبوعين الماضيين ومنذ بداية عرضه 13 مليونًا و600 ألف و433 جنيهًا، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

أفلام دور العرض السينمائية

بجانب تسليم أهالي، يتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة 3 أفلام أخرى، وهي فيلم بحبك للفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، وفيلم كيرة والجن للفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام، فضلا عن بداية عرض فيلم الدعوة عامة للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن بداية من اليوم.

فيلم تسليم أهالي من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، كما يشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم: هشام ماجد، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

يذكر أن أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» الذي شاركها بطولته كل من: هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وأيمن وتار، وإخراج خالد الحفاوي.