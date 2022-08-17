نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 2022.. تعرف على أقسامها

تعد كلية الهندسة بجامعة سوهاج أحد وأهم كليات القمة، وتم الإعلان عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج لعام 2022، اليوم الأربعاء، من قِبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد بالجامعات المختلفة.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 2022.. الحد الأدنى 350 درجة

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي، الحد الأدنى من الدرجات لكل كلية من كليات القمة، والتي تم تقديم الطلاب لها في مكاتب التنسيق على مستوى الجامعات المصرية، ومن بين تلك الكليات نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 2022، وجاء الحد الأدنى عند مستوى 350 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 2022

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 2022، يبحث الكثر من الطلاب عن أقسام الكلية، وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن كلية الهندسة جامعة سوهاج، التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2007، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2008/ 2009، وتم تخريج أول دفعة منها في العام 2012/ 2013.

أقسام كلية الهندسة جامعة سوهاج

تمنح كلية الهندسة جامعة سوهاج شهادة بكالوريوس، وتضم الكلية عدداً من الأقسام الدراسية وهي:

- قسم الهندسة المدنية

- قسم هندسة الإنشاءات

- قسم هندسة الكهربائية