انقطاع الكهرباء عن 5 ملايين شخص بسبب موجة حر شديدة في الصين

شهدت الصين موجة حارة شديدة، اليوم الأربعاء، تسببت في قطع التيار الكهربائي عن 5 ملايين شخص في جنوب غرب البلاد، فيما انخفضت إمدادات الكهرباء، ما أجبر العديد من المصانع على التوقف عن العمل.

موجة الحر تقطع الكهرباء عن 5 ملايين شخص

وبحسب صحيفة «ذي بايبر» الصينية في شنغهاي، ارتفعت درجة الحرارة في كافة أنحاء مقاطعة سيتشوان إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، ما تسبب في زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء لتبريد الجو، ورغم أن المقاطعة تعتمد بشكل أساسي على السدود لتوليد الكهرباء، فإن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أدى إلى جفاف خزانات المياه وتفاقمت أزمة الطاقة.

وأكدت شركة كهرباء محلية مقرها في مدينة داشو، التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من 5.4 مليون نسمة في شمال شرق مقاطعة سيتشوان، أنها تحاول زيادة تلقي الإمداد على فترات متقطعة اليوم لمواجهة الأزمة تحديدًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

ووفقا للصحيفة، صرحت مجموعة «داشو إلكتريك باور جروب»، أن جميع المواطنين يعانون من انقطاع في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 3 ساعات، مع توقعات عن تمدد الفترة إذا لزم الأمر.

تعليمات الصين لمواجهة أزمة الطاقة

وأصدرت السلطات الصينية، تعليمات بوقف العمل في بعض المشروعات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء، من بينها مشروع مشترك مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، وذلك من أجل إعطاء المناطق السكنية أولوية الحصول على الكهرباء بدلًا من العمليات التجارية.

وقالت المتحدثة باسم شركة تويوتا اليابانية، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، إن الشركة أوقفت العمل في أحد مصانع في تشنغدو الاثنين الماضي، مراعاة لتوجيهات السلطات.