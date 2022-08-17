رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة مع أصالة «فيديو»

روج الفنان رامي صبري عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للدويتو الغنائي الجديد الذي يجمعه بالفنانة أصالة.

ونشر صبري مقطع فيديو من «بروفات» تسجيل الأغنية وعلق عليه قائلًا: «مع صديقتي الغالية أصالة الفن العربي»، مشيرًا إلى الأغنية طرح الأغنية التي تحمل اسم «شايفه فيك» غداً على جميع المنصات.

رامي صبري يعلن عن دويتو يجمعة بأصالة

وأعلن رامي صبري منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الدويتو الغنائي الجديد الذي يجمعه بأصالة، حيث نشر مجموعة صور من كواليس الكليب وعلق على الصور قائلاً: «قريبًا».

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري هي أغنية «ولسة فاكر» التي طرحها منذ أيام، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر أسامة الهندي، وروج للأغنية قبل طرحها بأيام عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلًا: «صباح الفل عليكم أغنيتي الجديدة ولسه ياما هتنزل يوم 10/8/2022، أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايما مني الأغاني الحزينة معرفش إزاي وإحنا في الصيف وبهجة وكده بس حاضر».