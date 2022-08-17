«الوطنية للصحافة» تدرس تدشين قناة متخصصة للطفل على يوتيوب

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم، احتفالية لتكريم الطلاب أصحاب مشروعات التخرج المتميزة بكليات الإعلام والتصميم والفنون الإبداعية والهندسة بجامعة الأهرام الكندية، وكذلك المتميزين رياضيا من أبناء الجامعة.

الوطنية للصحافة

قالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها، إن الفعاليات أدارها الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، المستشار عادل بريك، وسامح عبد الله عضوا الهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني والدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتور جورج نوبار عميد كلية التصميم والفنون الإبداعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

خلال الاحتفالية، عبر المهندس عبد الصادق الشوربجي، عن سعادته بالتواجد مع مجموعة من أبناء الجامعة المتميزين، مشيرا إلى انه كان حريصا جدا على زيارة الجامعة مع بداية توليه المسؤولية، وقال: كانت كلمتنا واحدة حينها «نحن داعمون لكم ولكل طلباتكم».

وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد أخبارا سارة حول الجامعة ومشروعات مهمة بشأنها، موضحا أنه سيجر إضافة 3 كليات جديدة للجامعة، وأشار إلى التنسيق التام مع مؤسسة الأهرام في هذا الشأن.

وقال: جامعة الأهرام الكندية من أهم الجامعات المصرية، ويجب بذل أقصى الجهود للحفاظ على مكانتها وتقدمها وتميزها، مشيرا إلى أهمية تواصل الأجيال، ودعم مشروعات الطلبة المتميزين.

تدشين قناة للأطفال على يوتيوب

أوضحت الهيئة في بيانها، أنه خلال الاحتفالية جرى استعراض عدد من مشروعات التخرج المتميزة من بينها مشروع لقناة خاصة بالطفل على اليوتيوب إضافة إلى تطبيق لأصحاب القدرات الخاصة، وآخر لمساندة ودعم الفلاحين ‘ ودار حوار مفتوح مع الطلبة حول مشروعاتهم.

وأشار المهندس عبد الصادق الشوربجي، إلى أهمية دراسة البدء في تدشين قناة الطفل على يوتيوب، خاصة مع وجود مجلة علاء الدين والمتخصصة في هذا الشأن.

وقرر رئيس الهيئة، فتح موقع «سبوت» أمام طلبة وخريجي الكلية، للتدريب والتأهيل وقال: المؤسسات الصحفية القومية بها عمالقة ونريدكم امتدادا لهم لندعم تواصل الأجيال وسنقدم كل الدعم في هذا الإطار، وسيتم بحث آلية للتواصل وتكريم المتميزين في جميع كليات الجامعة، مؤكداً أهمية التعرف على آراء وأفكار الشباب.

من جانبه، أكد أحمد مختار، وكيل الهيئة، أن هذه المبادرة الأولى من نوعها بالهيئة لتكريم المتميزين من أصحاب مشروعات التخرج والتي تبناها على الفور المهندس عبد الصادق الشوربجي، دعما للكيانات التعليمية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وأشار إلى أن الاحتفالية تؤكد دعم الهيئة وتشجيع الموهوبين في كافة القطاعات بما يضمن مكانة متميزة لهم في المستقبل بحيث يمثلون إضافة مهمة لأي مكان يتواجدون فيه.

وأكد المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، أهمية دعم الموهوبين والمتفوقين في كل المجالات، وقال: سعيد جدا بهذا الجمع والكوكبة من أولادنا إعلاميي المستقبل الذين ولدوا في الأهرام والمتميزين تدريبيا.

وأشاد بمستوى مشروعات التخرج التي قدمها الطلاب، وقال: نحن في الهيئة سنسادكم وكل الدعم لكم ودائما الأهرام الكندية متميزة.

وقدمت الدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية الشكر للهيئة، مشيدة بدورها، وأثنت على زيارة المهندس عبد الصادق الشوربجي للجامعة العام الماضي.

وأكدت أن مؤسسة الأهرام لا تبخل على الجامعة بأي شيء، وقالت: جهد كبير بذل من الجميع لتصل مشروعات التخرج إلى هذا المستوى.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أصحاب مشروعات التخرج المتميزين، والطالبة بطب الأسنان بالجامعة أشرقت نبيل والتي حققت فضية التايكوندو بدورة العاب البحر المتوسط بالجزائر والطالب كريم الزيني والذي حقق ذهبية الأولمبياد الخاص 2022.

أسماء الطلاب الذين تم تكريمهم :

1. آلاء محمد رأفت

2. سارة حنا

3. ياسمين خالد عبد الرحيم

4. روان إسلام علي

5. مريم محمد عبد العزيز

6. بسنت سيد عبد العزيز

7. فاطمة سيد محمد

8. فيروز الحسيني محمد

9. مصطفى محمد علي

10. محمد علي مصطفى

11. دنيا عبد الله متولي

12. نهال ناصر أحمد

13. كارين سامح نبيل

14. نورهان محمد فؤاد

15. روان سيد محمد

16. صفية محمد

17. ساندرا عمانوئيل

18. شروق صلاح

19. مريم إيهاب

20. إيمان عبد الفتاح

21. أمل هشام علي

22. روان محمد أسعد

23. وعد محمد أحمد

24. كريم الزيني

25. أشرقت نبيل

26. أمنية الأمير

27. يمنى السيد

28. عبد الرحمن ياسر