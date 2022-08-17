حماقي يطرح أغنيته الجديدة قلبي حبك جدا.. فيديو

أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «قلبي حبك جدا».

ونشر محمد حماقي، الأغنية، وعلق عليها: «قلبي حبك جدا أنت ليه قلقان اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

حماقي يروج لأغنية قلبي حبك جدا

وروج حماقي، أمس، لأغنيته الجديدة قلبي حبك جدا، إذ نشر بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق: «استنوا أغنية قلبي حبك جدا، بكرة الساعة 5 على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

يذكر أن حماقي طرح مؤخرًا أغنية أدرينالين التي تصدرت التريند في أول أيام من طرحها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس تميم، وهندسة صوت أحمد جودة، وطبلة سعيد الأرتيست، وجيتار مصطفى أصلان، ودرامز خالد ماندو، وأكورديون وائل النجار، ومزمار محمود شاهين، التي حققت ملايين المشاهدات عبر منصة اليوتيوب.

حفل حماقي في السعودية

كما أحيا حماقي منذ أيام حفلا غنائيا ضخما في السعودية، رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع الحفل بالتصفيق والغناء مع حماقي.