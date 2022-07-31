«أدرينالين» محمد حماقي تتخطى حاجز المليون مشاهدة

حالة كبيرة من النجاح يعيشها الفنان محمد حماقي بعد طرح أغنيتة الجديدة «أدرينالين» منذ يومين تقريبا عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

نجحت أغنية أدرينالين للفنان محمد حماقي فى كسر حاجز المليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، كما أنها نجحت في حجز مكانها في المرتبة الثانية وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور .

محمد حماقي تريند رقم 2 على يوتيوب

وكتب أحد جمهور الفنان محمد حماقي معلقا على الأغنية: «تحفة بجد ايه الرقص والبهجة دي»، وقال آخر: «الأغنية تجنن صوت حماقي الرائع والكلمات شربات واللحن مبهج مبروك الأغنية».

يذكر أن أغنية أدرينالين تعاون فيها الفنان محمد حماقي مع عزيز الشافعي الذي تولى كتابة كلماتها وتلحينها وهى من توزيع تميم، وتقول كلمات الأغنية:

لمست ايدي عملت كونتاكت

الكهربا مسكت في الشرايين

زودت الأدرينالين

قلبي وعيني مش قادرين

مشت قلبي على الخط

ماراحش شمال وماشافش يمين

انا هنجت اتبنجت اتمزجت

انا معمولي كمين

الله عالبسمه البسمه

والعود والرسمه الرسمه

جايه في وقتها والله

آخر حفلات محمد حماقي

يذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا مؤخرا في مدينة الساحل الشمالي، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا كما أن الحفل حضره الفنان أحمد سعد والذي حرص حماقي على دعوته إلى خشبة المسرح وقدما سويا أغنية صدقيني.

كما حرص الفنان محمد حماقي على مشاركة الفنان أحمد سعد في التحدى الذي أطلقه على أغنية صدقيني وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.