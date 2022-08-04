محمد حماقي يروج لحفله في المنصورة الجديدة: «مستنيكم»

أعلن الفنان محمد حماقي تفاصيل حفله المقرر إقامته الشهر الحالي في المنصورة الجديدة، ونشر «بوستر» الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق محمد حماقي قائلًا: «مستنيكم يوم 10-8 في زاهية، في المنصورة الجديدة، علشان نغني مع بعض».

حفل حماقي بالساحل الشمالي

وأحيا المطرب محمد حماقي الشهر الماضي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي رفع شعار «كامل العدد»، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق، وكان من بين الحضور الفنان أحمد سعد، والذي دعاه حماقي للصعود على خشبة المسرح قائلًا: «أحمد من الأصوات النادرة اللي نفتخر بيها»، ليرد أحمد سعد قائلًا: «أنا عايز أقول حاجة، أنا بحبه، ومش ممكن أروح أحضر حفلة غير حفلة حماقي في الكوكب».

يذكر أن حماقي طرح مؤخرًا أغنية أدرينالين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس تميم، هندسة صوت أحمد جودة، طبلة سعيد الأرتيست، جيتار مصطفى أصلان، درامز خالد ماندو، أكورديون وائل النجار، مزمار محمود شاهين، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر منصة اليوتيوب، كما تصدرت التريند في أول أيام من طرحها.