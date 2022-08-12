التذكرة تصل لـ10 آلاف جنيه.. حفل محمد حماقي في جدة «كامل العدد»

ساعات قليلة تفصل الجمهور في المملكة العربية السعودية عن موعد حفل الفنان محمد حماقي، المقام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على شاطئ منتجع «إنديجو» في مدينة جدة، ويمتد الحفل على مدار ساعتين متواصلتين يقدم خلالهم الفنان المصري مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، والتي ارتبط بها الجمهور بشكل كبير.

ورفع حفل محمد حماقي في مدينة جدة لافتتة «كامل العدد» قبل ساعات من بداية الحفل، وجاءت التذاكر في 5 فئات تبدأ من 750 ريال سعودي وتصل لـ2000 ريال سعودي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز:

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في مدينة جدة السعودية

- الفئة الأولى 750 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 3.800 جنيه مصري.

- الفئة الثانية 1400 ريال سعودي، وهي ما توازي 7.140 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة 1650 ريالا سعوديا، وهي ما توازي 8.415 جنيه مصري.

- الفئة الرابعة 1800 ريال سعودي، وهي ما توازي 9.180 جنيه مصري.

- الفئة الخامسة 2000 ريال سعودي، وهي ما توازي 10 آلاف و200 جنيه مصري.

محمد حماقي يطرح «أدرينالين» على «يوتيوب».. وتكسر حاجز الـ11 مليون مشاهدة

احتفل محمد حماقي خلال الأيام الماضية بنجاح أغنية «أدرينالين» التي طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» نهاية يوليو الماضي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وحققت الأغنية مشاهدات تجاوزت حاجز الـ11 مليون مشاهدة، كما جاءت في المركز الثاني بقائمة الـ«تريند» على موقع الفيديوهات الشهير، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.