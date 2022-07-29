أدرينالين لـ محمد حماقي تقترب من 500 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

اقتربت أغنية محمد حماقي أدرينالين، والتي تم طرحها في الساعات القليلة الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، من تحقيق نصف مليون مشاهدة، وتصدرت محركات البحث، وتداول كلماتها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية محمد حماقي أدرينالين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس تميم، هندسة صوت أحمد جودة، طبلة سعيد الأرتيست، جيتار مصطفى أصلان، درامز خالد ماندو، أكورديون وائل النجار، مزمار محمود شاهين.

كلمات أغنية محمد حماقي أدرينالين

ومن كلمات أغنية أدرينالين للفنان محمد حماقي:

لمست إيدي عملت كونتاكت

الكهربا مسكت في الشرايين

زودت الأدرينالين

قلبي وعيني مش قادرين

مشت قلبي على الخط

مراحش شمال وماشافش يمين

أنا هنجت اتبنجت اتمزجت

أنا معمولي كمين

الله ع البسمة البسمة والعود والرسمة الرسمة جاية في وقتها

والله ما هي جت في اللحظة الحاسمة

الله ع الخفة الخفة والعود واللفة اللفة جاية في وقتها

والله ماهي جت من بعد اللهفة

ثانية واحدة بس نفهم الجمال ده مش بيرحم الجمال ده ناره قايدة

كل نظرة متعة زايدة

ثانية واحدة بس ندرس الجمال

ده يهري يفرس

الجمال ده ناره والعة من الدلع ومن الملاوعة

لحظة واحدة بس هدّوا الجمال

ده مين اللي قده الجمال ده ناره جنة معذورين

لو اتفتنا لحظة واحدة

لا بجد أحلى واحدة في الطعامة زايدة حتة حتتين تلاتة ستة

شارك أحمد سعد رقصته الشهيرة في حفل الساحل الشمالي

وأحيا محمد حماقي، السبت الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا بـ الساحل الشمالي، وتعد أولى جولاته الغنائية في موسم صيف 2022، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقد خلاله باقة متنوعة من أغنياته، وصعد إلى المسرح الفنان أحمد سعد، وتشاركا سويًا الرقصة الشهيرة لأغنية سعد سايرينا يا دنيا.

ويعمل حاليًا على تجهيز عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية، ويتعامل خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.