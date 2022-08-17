نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج لعام 2022.. الأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج لعام 2022.

نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج لعام 2022 للشعبة الأدبية، جاءت بمجموع 265 درجة.

إنشاء كلية التجارة بجامعة سوهاج

يذكر أن كلية التجارة بجامعة سوهاج، تأسست في عام 1981، وتضم الكلية 4 أقسام لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، وهي:

- قسم المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم الإحصاء

- قسم أساليب الكمية

«الوطن» تقدم خدمة لقرائها الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج لعام 2022 أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التجارة:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

ـ أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و3 صور منها

ـ نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

ـ بطاقة الترشح و3 صور منها.

ـ نموذج 6 جند للذكور مواليد 2003 وما قبلها، من قسم الشرطة التابع له الطالب، أو 7 جند حالة الفقد الــ6 جند.

ـ 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ دوسيه بلاستيك.

ـ الرسوم الدراسية المقررة «انتظام 610.5 جنيه»، وانتساب موجه «1057 جنيها».

ـ 80 جنيها عن كل مادة قيمة الكتاب الإلكتروني.

ـ شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا شرط أساسي على الطلاب الانتظام فقط.

ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب انتظام فقط.