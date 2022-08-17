«الأعلى للجامعات» يعلن الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الخاص

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، منذ قليل، الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن وزير التعليم العالي أشار في الاجتماع إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، التي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن وجودها يُمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع أن الخطة المستقبلية للوزارة تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطةالدولة لتحقيق التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030».

الحدود الدنيا للجامعات الخاصة

وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلسين وافقا على تحديد الحد الأدنى للقبول الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق في جميع التخصصات بكليات الجامعات الخاصة على النحو التالي:

الطب 82%

طب الأسنان 80%

العلاج الطبيعي 78

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

الحاسبات 62%

التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياسية، الفنون والفنون التطبيقية، الآداب، العلوم السنيمائية، الإعلام، التربية، السياحة والفنادق، الحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، الزراعات الصحراوية، العلوم الأساسية، الآثار، الزراعة 55%.

يذكر أن الجامعات الخاصة هي: 6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر، الصالحية الجديدة، الحياة.