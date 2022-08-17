تزداد أعداد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة مطروح، عن الكليات المتاحة للعلمي علوم ورياضة، وهو ما يعطي اختيارات أكثر لطلبة وطالبات الثانوية العامة أدبي الذين يتقدمون بأوراقهم للمفاضلة بين أكثر من كلية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم، وعدم دخول أي كلية للقسم الأدبي بها من جامعة مطروح.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية أدبي جامعة مطروح

وتبلغ عدد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة مطروح، 6 كليات من إجمالي 11 كلية، مسجلة في التنسيق بالجامعة.

أسماء الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية أدبي جامعة مطروح

وتنشر «الوطن» أسماء الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة مطروح، وهي كالتالي:

- كلية التربية العام.

- كلية التربية النوعية.

- كلية السياحة والفنادق.

- كلية التربية رياض أطفال.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية اللغات والآثار.

مجمع جديد لجامعة مطروح

على جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أنه جرى إنشاء مجمع جديد في الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، يضم مدينة جامعية ومبنى للتعليم ومبنى لإدارة الجامعة، ومكتبة عامة، وجار تشطيب المباني بالمجمع، وجرى الانتهاء من بعضها، وسيجري نقل الدراسة لبعض الكليات بها العام المقبل، لتدخل الدراسة بالمباني الجديدة الخدمة العام الدراسي 2022 /2023، وسيجري نقل باقي الكليات تباعاً.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن المبنى التعليمي يضم عدة مدرجات، يتناوب عليها جميع طلاب الكليات، من خلال جداول معلنة، وكذلك المعامل، ليستفيد بها طلبة جميع الكليات في الجامعة، في ظل المباني المصممة على أحدث طراز.