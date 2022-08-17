تنطلق غدًا المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الخاصة بالكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة بنها ومعاهد محافظ القليوبية العليا إذ من المقرر أن تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني الطلاب لتسجيل الرغبات بحد أدنى 58.5% لشعبة أدبي.

«الوطن» تستعرض الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة بنها والمعاهد العليا بمحافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة بنها

تتوافر 11 كلية ومعهدا ضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي جامعة بنها ومحافظة القليوبية وفق بيان وزارة التعليم العالي اليوم كالتالي:

نوعية فنية بنها

عالي حاسبات شعبة معلومات إدارية شبرا الخيمة

تربية رياضية بنها بنات

تربية رياضية بنها بنين

نوعية بنها

حقوق بنها

العالي خدمة اجتماعية بنها

الفني التجاري بنها

الفني التجاري شبرا

حقوق انتشاب موجه بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية غدا

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة بنها غدا، ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا بحد أدنى 58.5% لشعبة أدبي، بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى وتستمر حتى يوم الاثنين 22 أغسطس.

وكان وزير التعليم العالي قد أعلن أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% على أن تنطلق مرحلة تسجيل الرغبات للطلاب اعتبارا من غدا الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.