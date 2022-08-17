الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنيا

خرجت كلية الفنون الجميلة من تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2022 في جامعة المنيا، فيما تبقت 10 كليات متاحة وبعضها يقبل أعداداً كبيرة من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة أدبي 2022.

الكليات الأدبية المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية بجامعة المنيا

وتشمل الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي في جامعة المنيا: التربية، دار العلوم، السياحة والفنادق، التربية الرياضية بنين وبنات، الألسن، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، التربية الفنية، الحقوق، الآداب.

14 قسماً بكلية الآداب أبرزها اللغة الإنجليزية والإعلام

وتعد كلية الآداب أكبر الكليات التي تقبل طلاب المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنيا، لأنها تضم 14 قسماً هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الآثار، التاريخ، الجغرافيا، الإجتماع، علم النفس، الدراسات الإسلامية، الفلسفة، الدراسات السكانية، الإعلام، علوم المسرح، والمكتبات والمعلومات.

كما أن المنشآت التعليمية بكلية الأداب بجامعة المنيا متناثرة خارج وداخل الحرم الجامعي، فمقر إدارة الكلية والمكاتب الإدارية والعدد الأكبر من الأقسام يقع في حي شلبي، فضلا عن عدد قليل من الأقسام موجود بالحرم الجامعي.

تعليم عالي الجودة وفعال يواكب متطلبات العصر

وتقدم جامعة المنيا تعليم عالي الجودة وفعال يواكب متطلبات العصر، لإعداد أجيال متميزة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل محليًا، وعربيًا، وعالميًا، كما تلتزم بالتفوق فى البحث العلمي، والتكنولوجيا، وتنفيذ المشاريع البحثية التي تسهم فى مواجهة التحديات التي تواجه المنيا، وصعيد مصر، وتمد باحثيها بأفضل الفرص لإنتاج بحث علمي يُمكّن من التنافس دوليًا، كما تسعى لتنمية الريف المصري، والمناطق العشوائية وتعمير الظهير الصحراوي، وجذب رجال الأعمال، والصناعة ليتخذوا من الجامعة شريكًا يمكنهم من تحقيق المنافسة.