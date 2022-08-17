تعرف على الوظائف المطلوبة بجامعة بني سويف الأهلية

أعلنت جامعة بنى سويف الأهلية عن حاجتها لعدد من الوظائف بالجامعة ابتداءً من الأساتذة والأستاذة المساعدين والمعيدين، والوظائف الإدارية من منسوبي جامعة بني سويف الحكومية، وذلك في ضوء استعدادات الجامعة الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد، بنظام الانتداب الجزئي.

شروط الانتداب لوظائف جامعة بني سويف الأهلية

واشترطت جامعة بني سويف الأهلية على من يرغب من منسوبى جامعة بنى سويف الحكومية التقدم لشغل أى من الوظائف للندب الجزئي ، أن يتقدم بالمستندات التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2- 2صورة شخصية حديثة.

3- بيان حالة وظيفية.

4- شهادة قانونية من الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنى سويف الحكومية.

مقر التقدم لوظائف جامعة بني سويف

عقب الانتهاء من تجهيز الاوراق يتوجه بها صاحب الطلب الى مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإداري بمكتب رئيس الجامعة في بني سويف، إبتداء من يوم الأحد الموافق 21/8/02022 وحتى يوم الخميس الموافق 1/9/2022م

الوظائف الشاغرة بجامعة بني سويف الأهلية

يشار إلى أن جامعة بني سويف الأهلية، تبدأ بها الدراسة العام الدراسي الجديد 2022/2023 في 11 كلية في مرحلتها الأولى، وتستوعب 15 برنامجًا.

مصروفات الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية

وحددت جامعة بني سويف الأهلية مصروفات العام الدراسي الجديد لكلية الطب والجراحة، وتضم برنامج الطب والجراحة، ب 85 ألف جنيه، و70 ألف جنيه لكلية طب الفم والأسنان، و60 ألفًا لكلية العلاج الطبيعي، و55 ألفًا لكلية الهندسة، و35 ألفًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و30 ألفًا جنيه لكلية العلوم، و30 ألفًا لكلية الإعلام، و30 ألفًا لكلية التجارة، و30 ألفًا لكلية الآداب، و25 ألفًا لكلية التمريض، و40 ألفًا لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.