مصروفات جامعة بني سويف الأهلية.. 85 ألف جنيه للطب و30 للإعلام

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية مصروفات العام الدراسي الأول لها، وكذلك تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة، والتي تضم 11 كلية في مرحلتها الأولى، وتستوعب 15 برنامجًا.

وتضم جامعة بني سويف الأهلية التي أنشئت على 42 فدانًا شرق النيل، 15 برنامجًا داخل 11 كلية تبدأ بها الجامعة الدراسة العام الجاري.

مصروفات كليات جامعة بني سويف الأهلية

وجاءت مصروفات كليات جامعة بني سويف الأهلية بالنسبة لكلية الطب والجراحة، وتضم برنامج الطب والجراحة، مصروفات 85 ألف جنيه، و70 ألف جنيه لكلية طب الفم والأسنان، و60 ألفًا لكلية العلاج الطبيعي، و55 ألفًا لكلية الهندسة، و35 ألفًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و30 ألفًا جنيه لكلية العلوم، و30 ألفًا لكلية الإعلام، و30 ألفًا لكلية التجارة، و30 ألفًا لكلية الآداب، و25 ألفًا لكلية التمريض، و40 ألفًا لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

جاهزية جامعة بني سويف الأهلية لاستقبال الطلاب الجدد

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن جاهزية الجامعة الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد داخل 11 كلية مختلفة تضم 15 برنامجًا دراسيًا في عدة تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى الإعلان عن المصروفات الدراسية بكليات الجامعة.