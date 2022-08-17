الجزائر: اندلاع 39 حريقا في 14 ولاية.. وجهود متواصلة لإخمادها «فيديو»
كتب:
سارة ثروت
08:52 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
حرائق
أعلنت الرئاسة الجزائرية، قبل قليل، تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية، وتواصل الجهود لإخمادها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».
جهود الجزائر لوقف اندلاع الحرائق بالبلاد
وأكدت الرئاسة الجزائرية، تسخير كل إمكانيات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين.
وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة وتيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.
حرائق كبيرة جدا الآن في ولايتي #الطارف و #سوق_أهراس شرق #الجزائر— ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ (@discoveralgeri7) August 17, 2022
ألسنة اللهب تقترب من مناطق سكانية
اللهم بردا وسلاما???? pic.twitter.com/q4ItKpUVbu
إصابة 45 شخصا في حرائق الجزائر
وأصيب 45 شخصا بإصابات خفيفة في ولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق.