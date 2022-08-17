الجزائر: اندلاع 39 حريقا في 14 ولاية.. وجهود متواصلة لإخمادها «فيديو»

أعلنت الرئاسة الجزائرية، قبل قليل، تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية، وتواصل الجهود لإخمادها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

جهود الجزائر لوقف اندلاع الحرائق بالبلاد

وأكدت الرئاسة الجزائرية، تسخير كل إمكانيات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين.

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة وتيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

حرائق كبيرة جدا الآن في ولايتي #الطارف و #سوق_أهراس شرق #الجزائر

ألسنة اللهب تقترب من مناطق سكانية

اللهم بردا وسلاما???? pic.twitter.com/q4ItKpUVbu — ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ (@discoveralgeri7) August 17, 2022

إصابة 45 شخصا في حرائق الجزائر

وأصيب 45 شخصا بإصابات خفيفة في ولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق.