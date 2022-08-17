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الجزائر: اندلاع 39 حريقا في 14 ولاية.. وجهود متواصلة لإخمادها «فيديو»

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سارة ثروت
08:52 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
حرائق

حرائق

أعلنت الرئاسة الجزائرية، قبل قليل، تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية، وتواصل الجهود لإخمادها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

جهود الجزائر لوقف اندلاع الحرائق بالبلاد

وأكدت الرئاسة الجزائرية، تسخير كل إمكانيات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين. 

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة وتيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

إصابة 45 شخصا في حرائق الجزائر 

وأصيب 45 شخصا بإصابات خفيفة في ولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق.

 

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