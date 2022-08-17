رئيس «بني سويف الجديدة»: تأسيس 24 مدرسة.. وتوصيل الغاز لمختلف مناطق المدينة

قال المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم تعديل كردون المدينة ليشمل 25 ألف فدان للبناء، ما أدى إلى تحسين البنية التحتية لـ 7 أحياء بمليار جنيه لتوفير إسكان لمختلف الفئات على 8500 قطعة أرض وتكون باكورة تسليم الأراضي في أكتوبر المقبل.

عدد كبير من المدارس بالمدينة

وأضاف «رجب» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك شبكة غاز متطورة لتوصيل الغاز لمختلف الأماكن، متابعا: «وفيه 24 مدرسة؛تجريبي وخاصة ويابانية ومتفوقين وتعليم فني وأساسي ومدرسة مياه الشرب، وفيه الحزام الأخضر بطول 14 كيلو يخترق المدينة لاستيعاب مياه الصرف الذي تم معالجتها عن طريق المعالجة الثنائية ويجري طرح هذا الحزام خلال 4 أشهر».

توفير سكن متنوع

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الدولة هدفها توفير مساكن لمختلف الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل وغيرهم في ظل التطوير الخاص بالبنية التحتية الحادث في الجمهورية الجديدة مؤخرا وسط تطورات كبيرة غير مسبوقة.

حجم الاستثمارات في المدنية

وأنشئت مدينة بني سويف الجديدة بقرار جمهوري لتكون ضمن من مدن الجيل الثاني وتضم جامعة النهضة، وتبعد عن القاهرة بمسافة 124 كيلومترا، وعن المنيا 123 كيلومترا، وتنقسم إلى 5 أحياء وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 2.7 مليار جنيه.