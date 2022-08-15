رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد التوسعات الجديدة في واحة السليكون

تفقد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، التوسعات الجديدة للجامعة في واحة السليكون ببني سويف، ورافقه البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التي ستشهدها الجامعة

وأكد الدكتور ندا، أنّ جامعة بنى سويف التكنولوجية تسعى لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التى ستشهدها الجامعة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أنّ التوسعات الجديدة ستتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية في التجهيزات لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالجامعة، حيث تشمل التوسعات الجديدة فصولا دراسية ومدرجات ومعامل، إضافة إلى مساحات للورش والتدريب.

التوسعات الجديدة تهدف للسعي لإعادة توزيع برامج الجامعة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ التوسعات الجديدة تهدف إلى السعي لإعادة توزيع برامج الجامعة، حيث إن التوسعات في مقرات الجامعة بواحة السليكون ببني سويف تضم برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج تكنولوجيا السيارات، وتضم توسعات الجامعة في واحة السيلكون بأسيوط برنامج تكنولوجيا المعلومات.

التنوع في استحداث برامج دراسية جديدة بالتعاون مع الجانب الكوري

يأتي ذلك إلى جانب التنوع في استحداث برامج دراسية جديدة بالتعاون مع الجانب الكوري مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، ما يُسهم في زيادة تشجيع الطلاب للالتحاق بالجامعة، ومن ثم مجالات تدريب أكبر للطلاب إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وخلق وظائف جديدة.

يشار إلى أنّ التوسعات الجديدة لجامعة بني سويف التكنولوجية تأتي بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة واحات السيليكون، وتصل مساحات الجامعة البنائية من خلال هذه التوسعات إلى ما يقرب من 165% بالنسبة للمساحة الحالية.