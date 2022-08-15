وزيرة الثقافة: سأعمل على التطوير بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه يجب تطوير مفهوم الثقافة بما يتوازن مع طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن وزارة الثقافة تعمل على أن يكون الانتشار الثقافي المتناسب مع مختلف المحافظات، وسط اهتمام مبادرة حياة كريمة بالجانب الثقافي، وتقديم خدمة ثقافية في قرى كثيرة في المحافظات، التي أُطلق فيها مبادرة حياة كريمة.

خطط المرحلة المقبلة لوزارة الثقافة

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنّ كشك الكتاب الموجود في المحافظة فكرة من أجل نشر الثقافة، وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل زيادة انتشا رالكتب والخدمة الثقافية بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية، لافتة إلى أنّها تأمل عودة حجرة الموسيقى والاهتمام بالرسم في المدارس مرة أخرى.

تأجيل مهرجان القلعة

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنّها صاحبة قرار تأجيل مهرجان محكى القلعة للغناء بسب بحادثة أبو سيفين في إمبابة، وهذا يعد واجب إنساني تجاه الناس في مصر، مبينة أنّها تواصلت مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، والتي تجمعها بها صداقة وزمالة باعتبار وزارة الثقافة البيت الكبير لهما.

وتابعت: «في توجيهات لتحديد الرؤى في العمل الثقافي بما يتناسب مع توجهات الدولة الحديثة عندنا في صفحات ثقافية وتعاون مع الصحف وتعاون مع الوزارت لازم يتم وتنسيق بين قطاعات وزارة الثقافة بشكل عام ودي الرؤية اللي هنشتغل عليها الفترة المقبلة».