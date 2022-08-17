الحكومة الجزائرية تعلن مصرع 10 أشخاص جراء حرائق الغابات

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مصرع 10 أشخاص في حصيلة رسمية أولية لضحايا الحرائق في شرق الجزائر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ضحايا حرائق الجزائر

وفي وقت سابق اليوم، قالت خدمات الطوارئ إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب عدد آخر في حرائق غابات اشتعلت بـ14 ناحية شمال الجزائر.

وفاة سيدتين بحرائق الغابات

وقالت وكالة الحماية المدنية في شمال شرق المدينة، إن امرأتين «أم تبلغ من العمر 58 عامًا وابنتها البالغة من العمر 31 عامًا»، توفيتا في حرائق بسطيف، إذ وصلت ألسنة اللهب إلى العديد من المنازل والقرى.

وفي سوق أهراس إلى الشرق بالقرب من الحدود الجزائرية مع تونس، شوهد الناس وهم يفرون من منازلهم مع انتشار الحرائق.