بريد الوطن.. مخدر «الشابو» والجريمة في مصر

بعد كل جريمة فى مجتمعنا أصبح يتردد اسم الشابو، ويصبح السؤال الأول هل المتهم يتعاطى المخدرات من نوع الشابو؟ فما هو نوع المخدر، الذى يتسبب فى فقد الوعى ويحول الشخص من إنسان طبيعى خلقه الله وكرمه، إلى شخص عدوانى مدمر لنفسه وللأسرة وللآخرين؟ إن جرعة واحدة من الشابو تكفى لجعل متعاطيه مدمناً فاقداً لكل شعوره الحسى والجسدى، منفصلاً تماماً عن الواقع المحيط به وفاقداً للوعى، فالجرعة الواحدة تأثيرها يمتد مع المتعاطى لنحو شهر، فضلاً عن أن تلك الأضرار والمخاطر تظهر فى وقت قصير جداً من تعاطيه، ومن أسباب انتشاره السريع سهولة تحضيره، بخلاف ذلك سعره الرخيص، وهو يختلف عن المخدرات مثل «الحشيش»، أو «الأفيون» التى تتم زراعتها وجلبها من أماكن بعيدة، وبسهولة تصنيعه أصبح متداولاً بشكل سريع، فهو أشد وأخطر أنواع المخدرات المعروفة سابقاً على المجتمع والأكثر تدميراً والأسرع إنهاء لحياة المتعاطى على الإطلاق، وبسرعة فائقة يتحول إلى السلوك الإجرامى ويتحول إلى «قاتل»، ذلك لأن المتعاطى يعيش حالة من الاكتئاب ويشعر بالهزال الجسدى ويفقد شهيته، ويسبب سرعة ضربات القلب وعدم النوم، ويشعر بالرجفة القلبية بشكل قد يؤثر على المتعاطى بل قد يؤدى إلى «موته المفاجئ»، نتيجة ارتفاع فى ضغط الدم، ويسبب حالات التسمم والشلل الرباعى من تشنجات وحالات وجدانية ونفسية وحالات تشبه الصرع.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث

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