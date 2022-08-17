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مصر تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق وتؤكد وقوفها إلى جانب الأشقاء

كتب:

شريف سليمان
10:11 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

وأكدت الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.

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