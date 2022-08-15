الخارجية الإيرانية: الفشل في إحياء الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم

قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إنّ الفشل في إحياء الاتفاق النووي لن يكون نهاية العالم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

مزيد من المفاوضات

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّه حال عدم موافقة واشنطن على مقترحتنا، فإنّنا سنحتاج إلى المزيد من المفاوضات.

احترام الخطوط الحمراء لإيران

وقال كنعاني، إنّ مفاوضات الاتفاق النووي في مرحلة متقدمة، وحال احترام المطالب الإيرانية فإنّه يمكن توقيع الاتفاق في وقت قريب، متابعا: «نعتقد أنّ هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء»، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة هذه الخطوط.