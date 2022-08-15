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وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء البهاما قضايا تغير المناخ

كتب:

محمد حسن عامر
06:58 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
جانب من الاتصال

جانب من الاتصال

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا مرئيًا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس وزراء البهاما «فيليب ديفيس»، بمناسبة استضافة الباهاما للاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ، حيث تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى رؤية الرئاسة المصرية لسبل تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

كما نوه وزير الخارجية بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

تبادل وجهات النظر بشأن قضايا المناخ

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن شكري استمع إلى رؤية رئيس وزراء البهاما من منظور رؤية الدول الجزرية ومن بينها دول منطقة الكاريبي، لموضوعات قضايا المناخ وتبعاتها، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضايا، وذلك على نحو يُسهم في ضمان خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة على شتى أصعدة عمل المناخ الدولي.

 

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