انطلاق الموسم الجديد من مسرحية «الحفيد» اليوم

بعد النجاح الكبير الذي حققة العرض المسرحي «الحفيد»، ينطلق مساء اليوم الموسم الجديد من المسرحية، وقد نال العرض في المواسم السابقة إشادات عديدة من النقاد والجمهور.

أسعار تذاكر العرض المسرحي

وتعرض مسرحية «الحفيد» أسبوعيا أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع، ويرفع الستار في تمام التاسعة مساءً، وأسعار التذاكر فيه (60 - 80 - 110) جنيهات.

اعتذار تامر فرج

واعتذر الفنان تامر فرج عن دوره في مسرحية «الحفيد» بسبب ظروف صحية، وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام» قائلا: «نظرا لظروفي الصحيّة، مضطر آسفا مكملش السيزون الجديد، لكن المسرحية مستمرة بإذن الله لمواسم كتير جاية، مسرحية الحفيد على المسرح القومي في العتبة الساعة 9 مساء»، ليستكمل دوره الدكتور علاء قوقة.

أحداث مسرحية الحفيد

تدور أحداث مسرحية الحفيد في إطار اجتماعي كوميدي حول العادات والتقاليد والمشاكل التي يتعرض لها الأبناء بسبب تلك العادات، والعرض المسرحي مأخوذ من رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، التي سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد» عام 1975، وسبقه فيلم أم العروسة عام 1963.

مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد من بطولة لوسي، وعابد عناني،وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

آخر أعمال لوسي

وشاركت الفنانة لوسي في فيلم «تسليم أهالي» الذي يعرض حاليا في دور العرض، وحقق إيرادات عالية في أول يوم من عرضه.

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.