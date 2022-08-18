رئيس «صحة النواب»: 90% من الأطفال المبتسرين بسبب الولادة القيصرية

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة لمواجهة الولادة القيصرية، التي أدت إلى حدوث مضاعفات صحية لدى الأم والجنين في السنوات الأخيرة، وفقا لتقارير طبية دولية صدرت مؤخرا .

الوضع الصحي للأمهات الحوامل

وقال رئيس لجنة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة البرلمانية كانت قد فتحت هذا الموضوع في دور الانعقاد الماضي، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النائبة عبلة الألفي، ونواب آخرين، وجرى مناقشة الملف من الأبعاد كافة سواء فيما يتعلق بالوضع الصحي للأمهات والأطفال عقب الولادة القيصرية، أو تكاليف إجراء هذة العملية في المستشفيات الخاصة.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن تكلفة إجراء الولادة القيصرية هي نفس تكلفة إجراء الولادة الطبيعية في المستشفيات الحكومية ونظام التأمين الصحي، موضحا: «بالرغم من حجم الجهد الذي يبذله الطبيب في الولادة الطبيعية، والذي لا يواجهه في إجراء الولادة القيصرية نجد أن (أجرتهم) متساوية، وهو أمر يستحق المناقشة على أجندة لجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، من خلال دعوة المختصين عن هذا الملف بوزارة الصحة».

مخاطر صحية بسبب الولادة القيصرية

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن العديد من التقارير الدولية كشفت عن أن 90 من الأطفال المبتسرين، هم أطفال تعرضوا للولادة القيصرية، فضلا عن أن البعض الأخر يتم وضعه في الحضانة لاستعجال بعض الأطباء في ولادة الأم قبل أيام من موعد الولادة الطبيعية.

وناشد الدكتور أشرف حاتم، وسائل الإعلام بإطلاق حملات لدعم الأمهات الحوامل، وتحفيزهم على الولادة الطبيعية؛ للحفاظ على سلامتهن وسلامة الأطفال حديثي الولادة، من التعرض لمشكلات صحية، فور خروجهن للحياة، مستدركا: «لا ننكر وجود حالات تستحق إجراء الولادة القيصرية، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار محكم لتقنين اللجوء إلى الولادة القيصرية».