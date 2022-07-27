الولادة القيصرية تهدد بإصابة الأطفال بالتوحد.. عضو «صحة النواب» تكشف السبب

طالبت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بضرورة إطلاق مبادرة التشخيص المبكر لأمراض الطفولة، بهدف الوقاية من الأمراض التي باتت تهدد حياة أطفالنا، ومن بينها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، والمنتشرة بنسب عالية بين الأطفال حديثي الولادة، وكذلك مرض السكر.

الوقاية خير من العلاج

أشارت عبلة الألفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك خطأ كبيرا في التعامل مع صحة أطفالنا: «لا نهتم بالوقاية التي تسبق كل الخطوات في سبيل الحفاظ على حياة أطفالنا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: كثير من الأمهات يرون أن شكوى الطفل من مكان ما، هو أمر طبيعي للمجهود الذي يبذله خلال اللعب، وهذا خطأ كبير، يؤدي في بعض الحالات إلى اكتشاف بعض الأمراض الخطيرة في وقت متأخر، مثل السرطان».

أمراض التوحد عند الأطفال

كشفت عضو صحة النواب، أن أحد أسباب انتشار أمراض التوحد بين الأطفال، ومشكلات صعوبة التعلم، لجوء الأمهات إلى الولادة القيصرية، التي تخالف طبيعة الكون، لأن الأصل هو الولادة الطبيعية، لكن استسهال الأمهات وبعض الأطباء، تسبب في حدوث مشكلات عند الأطفال حديثي الولادة، لا سيما أن الولادة الطبيعية تتسبب في تكون بكتيريا مفيدة للمولود خلال مروره عبر قناة الولادة، ما يدعم جهازه المناعي.

أسباب اننتشار مرض الدرن

تحدثت النائبة، عن خطورة عودة مرض الدرن، وانتشاره بين الأطفال، موضحة: «كثير من الأمهات لا ينتبهن إلى ضرورة استكمال جرعة المضاد الحيوي للقضاء على الفيروس، وهذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز المناعي، خاصة مع استمرارية تعاطي المضادات الحيوية، بدون استشارة الطبيب».

وشددت الدكتورة عبلة الألفي، على ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية، بداية من تناول الأكل المفيد، وحرص الأمهات على إرضاع أطفالهن بشكل طبيعي، لحمايتهم من كثير من الأمراض.