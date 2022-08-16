مطالب «صحة النواب» من الوزير الجديد: أولوية قصوى لـ التأمين الشامل والأزمة السكانية

طالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد، بإعطاء أولوية قصوى لمشروع التأمين الصحي الشامل، خاصة بعد تأكيد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2022/2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد.

وأضاف أن الهيئة، لفتت إلى العمل على الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الذاتية، وأن إجمالي الإيرادات والموارد الذاتية المحققة نظير أداء الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت 2 مليار و708 ملايين و303 آلاف و849 جنيها، خلال العام المالي 2022/2021، وذلك بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف.

الوحش: تطبيق منظومة التأمين الشامل أساس التطوير

وقال «الوحش» في بيان له أصدره اليوم، إن هذه المؤشرات تؤكد أن تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، هي الأساس للتطوير والتحديث المستمرين والحقيقيين للمنظومة الصحية بمصر، خاصة أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يحظى باهتمام كبير، ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا.

وأكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تطبيق حقيقي لنصوص الدستور، التي تؤكد أحقية جميع المواطنين، وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء على الرعاية الصحية الكريمة والشاملة وبالمجان، وهي بمثابة تطبيق حقيقي لمبدأ التكافل المجتمعي في أفضل صوره.

وطالب الدكتور محمد الوحش، وزير الصحة والسكان، بإيجاد حلول غير تقليدية، ومن خارج الصندوق، لجميع المشكلات والأزمات التي عانى منها القطاع الصحي لعقود طويلة، وفي مقدمتها تطوير وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء بصفة عامة، والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة، حتى تكون هذه المنشآت الصحية، قادرة على الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

المطالبة بحلول لأزمتي نقص الأطباء والانفجار السكاني

وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشكلة المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي، والمتعلقة بالعجز الصارخ في أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل مختلف المؤسسات الصحية.

كما طالب «الوحش»، الوزير، بأن يعطي أكبر اهتمام لكارثة ومشكلة الانفجار السكاني، التي فشل فى مواجهتها غالبية وزراء الصحة والسكان السابقين، وأصبحت تمثل خطرا داهما على ما حققته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات قومية كبرى، امتدت في جميع أنحاء مصر.

وأوضح وكيل «صحة النواب»، أن استمرار هذه الأزمة بصورتها الحالية، يهدد الاقتصاد الوطني، ولابد من التفكير جديا سواء من خلال التدخل التشريعي أو البحث عن وسائل غير تقليدية، لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة الانفجار السكاني.

ولفت إلى إعطاء أكبر اهتمام لملف صناعات الأدوية واللقاحات وتوطينها داخل مصر، تنفيذا التكليفات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الأدوية واللقاحات لمختلف الأسواق العربية والأفريقية، خاصة أن الدواء المصري، يحظى بثقة كبير داخل مختلف الدول العربية والأفريقية، خاصة أن صادرات الأدوية، سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق رقم الـ100 مليار دولار في الصادرات المصرية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأكد الدكتور محمد الوحش، أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية، لتحقيق انطلاقة حقيقية في تطوير المنظومة الصحية، خاصة أن مصر لديها العديد من المنشآت الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للقطاع الخاص، التي أثبتت جميعها، قدرتها ونجاحها الكبير في مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، موضحا أن جيش مصر الأبيض فى مواجهته الباسلة مع فيروس كورونا، حظى بثقة كبيرة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.