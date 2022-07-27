رئيس صحة النواب: خلاص العالم من فيروس كورونا غير محدد المدة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أن ملف مرضى الأورام أحد الملفات الهامة التي بحثتها اللجنة في دور الانعقاد الثاني المنتهي.

وقال «حاتم»، إن اللجنة أوصت فى اجتماعاتها بإصدار قرار بإنشاء اللجنة القومية العلمية لتحديد بروتوكولات العلاج لمرضى الأورام في مصر وتحديدا سرطان الثدي، وذلك في ضوء التجارب العالمية الأخيرة التي أثبتت جدواها في علاج بعض الحالات بالخارج.

تكلفة علاج أمراض السرطان

أضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تكلفة علاج الأورام لحالة واحدة باهظة، وهو ما يتطلب توحيد بروتوكولات العلاج ودعمها للمرضى سواء من خلال المستشفيات الجامعية أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك في مشروع التأمين الصحي.

بروتوكول العلاج لأمراض السرطان

وتابع الدكتور أشرف حاتم، قائلا: «بروتوكولات العلاج لأمراض السرطان، متعددة ويجب العمل على وضع استراتيجية لتوحيدها، لاسيما في ظل الطفرات البحثية التي يشهدها العالم مؤخرا لمواجهة هذا اللعين».

حتام: انحسار الموجة السادسة من كورونا

وفى سياق آخر توقع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، انحسار الموجة السادسة من فيروس كورونا منتصف شهر أغسطس المقبل، قائلا: «ذروة الإصابات ظهرت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع انخفاضها خلال الفترة القادمة».

أشار «حاتم»، إلى أن انتهاء الموجة السادسة لفيروس كورونا، قد يعقبه ظهور الموجة السابعة، وهو أمر مرهون بتطور الفيروس، وهو ما يؤكد عدم وجود دليل واضح عن فرص خلاص العالم منه وهو غير محدد المدة.

استمرارالإجراءات الاحترازية

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: «يجب الابتعاد عن أماكن التزاحم وارتداء الكمامات الطبية لأنه كفيل بتخفيف نسب الإصابة خلال الفترة القادمة، مع ضرورة استكمال جرعات الحصول على اللقاحات لتخفيف نسب الأعراض حال الإصابة بكوفيد 19».