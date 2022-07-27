«صحة النواب» تستعد لمناقشة «المسؤولية الطبية» قبل دور الانعقاد الثالث

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد الثالث تمهيدا لعرضه في الجلسات البرلمانية.

3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية

وأوضح حاتم لـ«الوطن»، أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، مشيرا إلى أنّ اللجنة ناقشت 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب في هذا الشأن.

لجنة فرعية لصياغة قانون المسؤولية الطبية

ولفت إلى تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الصحة بمجلس النواب، لإعداد صياغة محكمة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، موضحا أنّ اللجنة البرلمانية استمعت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ونقيب الأطباء، ولفيف من الأطباء المتخصصين.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على حرص المجلس على مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية مع بداية دور الانعقاد الثالث، قائلا: «سنعمل على إصداره قريبا».

إجراءات تعويض المرضى بسبب الأخطاء الطبية

وينظم مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، إجراءات التعويض للمرضى حال حدوث أخطاء طبية، كما يتضمن منع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام، ويشتمل القانون على عدد من العقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية.

لجان متخصصة للرقابة على الأطباء

كما يتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنشاء لجان متخصصة للرقابة على الأطباء، وكل شخص يحاسب على كل كلمة يقولها.