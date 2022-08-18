يستعد أبناء محافظة سوهاج، للتسجيل في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة سوهاج، والتي تشهد عددا كبيرا من الكليات، ومن بينها كليات هامة مثل كلية الطب البيطري، وكلية الألسن، وكيلة العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية العلوم، فضلا عن الكليات الأخرى التي أعلنت عن توفرها وزارة التعليم العالي في تنسيق المرحلة الثانوية.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة سوهاج

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها المستمرة المقدمة لطلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة سوهاج، وتشمل شعبتي «علوم ورياضة» علي النحو التالي:

ـ كلية آثار

ـ كلية ألسن

ـ كلية تجارة

ـ كلية طب بيطري

كلية التمريض بسوهاح

ـ كلية حاسبات ومعلومات

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية التمريض

كلية علوم رياضة

معهد فني تمريض

كلية تربية رياضية بنين

كلية تربية رياضية بنات

كلية الزراعة

كلية الحقوق

كلية التربية

كلية كلية حقوق انتساب موجه

كلية الآداب انتساب

كلية التجارة انتساب

كلية الطفولة مبكرة

كلية ألسن سوهاج رياضة

كلية تربية تعليم ابتدائي

كلية تربية نوعية

معهد الفني التجاري

معهد فني التمريض

المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة سوهاج محدودة، إلا أن الجامعة، تقبل الآلاف من الطلاب كل عام، وتضم الكثير من الكليات والأقسام المميزة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية جامعة سوهاج

يذكر أن جامعة سوهاج من الجامعات الإقليمية الوليدة هدفها الإستراتيجيي العام هو تغطية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والقومي من الخريجين المؤهلين علمياً وعملياً، وكذلك إعداد جيل من متميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإنسانية والتطبيقية.