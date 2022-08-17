«قاسم»: خروج وزير التنمية المحلية من مستشفى العلمين النموذجي

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خرج من مستشفى العلمين النموذجي، بعد تلقيه العلاج وإجراء الفحوصات والمتابعة على مدار يومين واستقرار حالته الصحية تماما، إذ خضع وزير التنمية المحلية، بعد تعرضه لحادث سير على طريق وادي النطرون، إلى إجراء كل الفحوصات الطبية واتخاذ ما يلزم.

أشار في بيان، إلى أن الطاقم المرافق للوزير من حراسة وسائقين ممن أصيبوا في الحادث تلقوا العلاج اللازم، ومنهم من غادر المستشفى بعد التأكد من سلامته تماما.

إصابة وزير التنمية المحلية في حادث سير

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض موكبه لحادث سير ظهر أمس، أثناء التوجه إلى حضور اجتماع رئيس الوزراء في العلمين الجديدة، مما أدى إلى إصابة وزير التنمية المحلية والطاقم المرافق له، بعدما قطع جرار مقطورة الطريق بشكل مفاجئ، واصطدم بسيارة الوزير، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي على الفور، ووضعهم تحت المتابعة لحين استقرار الحالة الصحية.