استقرار الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية وسيخرج من المستشفى خلال ساعات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحالة الصحية للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مستقرة تماما، وتم إجراء كل الفحوصات الطبية له، ومن المقرر خروجه من مستشفى العلمين النموذجي خلال الساعات المقبلة وفقما يقرره الأطباء، مضيفا أنه زاره اليوم عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاطمئنان على سلامته متمنين له الشفاء العاجل.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الطاقم المرافق للوزير من حراسة وسائقين تحت المتابعة وتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى، ومنهم من يغادر المستشفى خلال ساعات.

يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تعرض موكبه لحادث سير، ظهر أمس، على طريق وادي النطرون أثناء التوجه إلى مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة؛ مما أدى إلى إصابة وزير التنمية المحلية والطاقم المرافق له، حيث قطع جرار بمقطورة الطريق واصطدم بسيارة الوزير، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي ووضعهم تحت المتابعة لحين استقرار الحالة الصحية.