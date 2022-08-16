وزير الدفاع الروسي: لن نستخدم أسلحة دمار شامل في معاركنا مع أوكرانيا

قال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، إن روسيا حريصة على عدم استخدام أسلحة دمار شامل في معارك أوكرانيا، مؤكدا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

شويجو: الناتو أصبح أكثر عدوانية

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن الغرب يشرف على إدارة العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأوكرانية، وأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بات أكثرعدوانية، مشيرا إلى أنه يعمل على زيادة حجم قواته في أوروبا، وكذلك فرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

تغيير الوضع الأمني في أوروبا

وتابع «شويجو» أن انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو» سيغير الوضع الأمني في المنطقة بأكملها.