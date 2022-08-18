فريدة الشوباشي تطالب الحكومة بردع من ينجب أطفالا كثيرة: يأخذ حق غيره

طالبت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الحكومة بردع كل من ينجب أكثر من طفلين، محذرة من الزيادة السكانية وخطرها على مصر، معتبرة أن من ينجب أطفالا كثيرة يعتدي على حقوق غيره من المواطنين، مشددة على ضرورة وقف رجال الدين الذين يقولوا للناس، إن «الطفل يأتي ورزقه معه».

الإشادة والفخر بالقيادة المصرية

وأوضحت فريدة الشوباشي، خلال لقائها مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه الزيادة السكانية بتوسيع الرقعة الزراعية، وبناء الصوامع لتخزين القمح وغيره، مشددة على ضرورة الإشادة والفخر بالقيادة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب: «الرئيس السيسي عايز إننا نملك قوت يومنا، والعالم كله بيعاني، ابني لسه جاي من باريس بيقولي الأسعار مولعة، بس الناس مش حاسة، وده حاصل في العالم كله»، متابعة: «احنا في مصر لازم نشيد ونفخر بقيادتنا اللي شافت إنها لازم تأمم قوتنا، وربنا يدينا عقل ومنبقاش كل سنة بنزيد 2.5 مليون».

الشوباشي: اتخضيت وقعدت أبكي زي الأطفال

وأكدت فريدة الشوباشي، أن الرئيس يحاول عمل اكتفاء ذاتي من القمح والفول والصويا والاحتياجات الأساسية، عن طريق التوسع في استصلاح الأراضي.

واتهمت فريدة الشوباشي الحكومات التي سمحت بالتعدي على الأراضي الزراعية وبناء العشوائيات، بأنها كانت «متواطئة ضد الشعب»، مؤكدة: «أنا لما رجعت مرة وشفت المنظر ده اتخضيت وقعدت أبكي زي الأطفال».