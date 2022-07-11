فريدة الشوباشي: «حياة كريمة» من أروع ما حدث في مصر بعد 30 يونيو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها متفائلة بسبب التزام الجمهورية الجديدة بالمواعيد لأن هذا يؤكد الجدية لدى الجمهور، وهذا ما ظهر في الحوار الوطني الذي بدأ في الوقت المحدد له، مؤكدة أن وجود وجهات نظر مختلفة يثري الحوار الوطني، القائم على الشجاعة والإخلاص والوطنية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد يريد أن يشارك الجميع في بناء مصر.

استبعاد الإخوان من الحوار الوطني

وأضافت «الشوباشي» خلال استضافتها في برنامج «حديث الأخبار»، على فضائية «Extra News»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن مصر بلد عظيمة ويجب أن تضيف كل يوم للأساس الموجود في الوقت الحالي، مبينة أنه من أول جلسة كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني واضحا عندما أعلن استبعاد جماعة الإخوان الإرهابية من الحوار لأنها جماعة تخربيبة ومدمرة ففي ظل السنة التي حكم فيها الإخوان لم يحدث أي تطور أو بناء أو تقدم إيجابي.

حياة كريمة من أروع ما حدث بعد 30 يونيو

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن مصر قضت على فيروس سي وتعمل على تفعيل التأمين الصحي وهذا كله من أجل مساعدة المواطن وليس كل التطور يحدث في المجال السياسي أو في البنية التحتية فقط كما يردد البعض، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد من أروع الإنجازات الحادثة في مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو.