فريدة الشوباشي: 23 يوليو نقلت مصر من الاستعمار إلى الدولة والجمهورية الجديدة

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تعتبر ابنة ثورة 23 يوليو المجيدة، التي نقلت مصر من الذل والاحتلال والاستعمار إلى الدولة والجمهورية الجديدة: «المفروض كل قنواتنا تركز على منظر الفلاحين خلال الحكم الملكي لمصر».

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه لا توجد ثورة تقام إلا في حال وجود دواعٍ لوقوعها، حيث إن الجيش المصري بعدما وجد تواطؤ من قبل القيادة السياسية حينها ضد الجيش والشعب المصري قام بثورة ضد النظام الملكي.

الشوباشي: عقد قمة المناخ في مصر ليس بسيطا

واستطردت: «استئمان كل دول العالم مصر على عقد قمة المناخ ليس بالحاجة البسيطة، وهناك ثقة في جدية الدولة المصرية وتعهداتها وعلاقتها مع بقية الدول، ولما بيكون عندنا قائد محترم بيفضل في الذاكرة زي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

تكريم الرئيس في صربيا أمر غير معهود

وأوضحت أن مكاسب ثورة 23 يوليو التي تحققت في عام 1952 عادت مرة أخرى للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، مشيرة إلى أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي في صربيا أمر غير معهود ولم يشهده الشعب المصري من قبل: «قادة الدول بياخدوا رأي الرئيس السيسي في الاعتبار في كل حاجة بتحصل، وهو حاسس أننا كلنا وراه».

وتابعت: «اهتمام الدولة بإنشاء صوامع القمح وغيرها من المشروعات القومية يعد استشرافا للمستقبل في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، ودلوقتي إحنا بنعمل عمارة صلبة وأساس للأجيال اللي جايه».