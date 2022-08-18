حياة كريمة تطلق قوافل طبية في 14 محافظة.. 12 عيادة متنقلة وعلاج بالمجان

تسعى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، جاهدة للارتقاء بحياة المواطن المصري، لا سيما في المناطق والقرى النائية والفقيرة، وأيضا المحافظات الحدودية، وغيرها من الأماكن الأشد احتياجا للرعاية، إذ تعمل المبادرة على تحقيق ذلك من خلال تحسين جودة العديد من الخدمات المقدمة للمواطن والجوانب الحياتية المختلفة المحيطة به، على رأسها الجانب الطبي والتعليمي والخدمي والترفيهي وغيره.

أماكن قوافل حياة كريمة الطبية

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم الخميس، 14 قافلة طبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر القوافل في تقديم خدمتها للمواطنين، بداية من اليوم وحتى غد الجمعة، إذ تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بهدف تقديم خدمة علاج واسعة للمواطنين بالمجان، خاصة أن المؤسسة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بشتى الطرق.

وتنتشر القوافل الطبية التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» في عدد من المحافظات والقرى المختلفة، وهم:

1- محافظة المنوفية.

2- محافظة القاهرة.

3- محافظة البحيرة.

4- محافظة سوهاج.

5- محافظة دمياط.

6- محافظة بني سويف.

7- محافظة السويس.

8- محافظة البحر الأحمر.

9- محافظة الغربية.

10- محافظة مطروح.

11- محافظة قنا.

12- محافظة المنيا.

13- محافظة أسوان.

14- محافظة جنوب سيناء.

التخصصات الطبية بالقوافل

تضم القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم في المحافظات، عدد من التخصصات الطبية المختلفة، هي:

- الأنف والأذن.

- الباطنة.

- الأطفال.

- النساء والولادة.

- العظام.

- الجلدية.

- القلب.

- الأسنان.

- الرمد.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- الجراحة.

- خدمات تنظيم الأسرة.