«أنت الحياة».. تفاصيل أول فاعلية توعوية بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كشفت هند جلال، مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل إطلاق أول فاعلية توعوية «أنت الحياة» بالفيوم، قائلة إن المبادرات التوعوية الخاصة بمؤسسة حياة كريمة أخذت اتجاه أكثر قرابة للمنهج العلمي ففي تطبيق المبادرات التوعوية جرى دراسة خصائص سكان كل محافظة لتطبيق المبادرة التوعوية المناسبة أكثر لهم.

دراسة خصائص سكان كل قرية

وأضافت «جلال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك اختلاف في المحتوى المقدم في المبادرة التوعوية لمؤسسة حياة كريمة طبقا لدراسة خصائص السكان الموجودين بالمحافظة والمركز والقرية.

وأشارت إلى أن مؤسسة حياة كريمة تستغل البيئة المناسبة للبنية التحتية، خاصة مع اقتراب المرحلة الأولى للمبادرة على الانتهاء الخاصة بمشروعات البنى التحتية والإنشاءات، مؤكدة أن المبادرات التوعوية تستهدف كل فئات المجتمع بكل الأعمار.

ولفتت أن مبادرة «أنت الحياة» تستهدف الأطفال والمرأة والشباب وكبار السن، خاصة أنه يوجد أكثر من جهة شريكة بالمبادرة مثل المجلس القومي للمرأة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة منها تعريف السيدات بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، وتقديم ورش عمل عن الإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة وكيفية اختيار الشريك، والتثقيف أثناء الحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل وعلامات النمو والتطور الطبيعي للأطفال وكيفية ملاحظتها.

تدريب 52 سيدة للحرف اليدوية

وأفادت أنه من بين أنشطة وفعاليات المبادرة توعية بالإعاقات المختلفة والخدمات العامة المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لمجابهة العنف ضد المرأة.

وبالنسبة لشق التمثيل الاقتصادي للمرأة، أوضحت أنه يكون عن طريق ورش عمل حرفية تقدم على مدار 6 أيام، يشارك بها 52 متدربة جرى اختيارهن بقرية «قلهانة» بمحافظة الفيوم الواقعة فيها التدريب، ويستهدف التدريب في النهاية توفير لهن حرفة يدوية، لافتة أن هذا التدريب سنتقل تباعا لقرى حياة كريمة.