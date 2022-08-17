الانتهاء من بناء مجمع خدمات زراعية ومدرستين ضمن «حياة كريمة» في قنا

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة من أجل تطوير حياة المواطن المصري في جميع القرى والنجوع، لا سيما المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال الارتقاء وتطوير العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والجوانب الحياتية المتعددة؛ كالجانب التعليمي، والصحي والخدمي وغيره من الجوانب الأخرى.

الانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، أنشأت المبادرة عددًا من المشروعات المختلفة في محافظة قنا بمركز قوص والقرى التابعة له، التي من شأنها تيسير الحياة على المواطنين في هذه القرى، حيث اهتمت المبادرة بأن تشمل مشاريعها العديد من الجوانب المختلفة، ففي الجانب الخدمي، انتهت المؤسسة من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بنسبة إنجاز تساوي 100%، وأصبح جاهزًا للتسليم في الوقت الحالي.

تسليم مدرستين ضمن حياة كريمة

وعلى الجانب الصحي، تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الانتهاء من إنشاء الوحدة الصحية في قرية الحراجية، حيث تعمل المؤسسة الآن على أعمال المحارة وأيضا التشطيبات للوحدة من الداخل والخارج.

وكان للجانب التعليمي نصيبه أيضًا من التطويرات التي تقوم بها حياة كريمة في قرى محافظة قنا، حيث تم الانتهاء من المدرسة الإعدادية المشتركة في الكيراتية وتسليمها، وهي ليست المدرسة الوحيدة التي انتهت منها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فتم أيضا تسليم والانتهاء من مدرسة الوحدة الابتدائية، واهتمامًا بصحة المواطنين، تهتم المبادرة بالعمل في مجال الصرف الصحي أيضا بالمحافظة، وتطويره والارتقاء به، حيث تم إلى الآن تنفيذ 95% من محطات الرفع في محافظة قنا.