الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم بمشاركة الوزراء الجدد

يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء الجدد للمرة الأولى، بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي.

قائمة الوزراء الجدد المشاركون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم لأول مرة

وتضم قائمة الوزراء المشاركين لأول مرة في اجتماع الحكومة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سها سمير ناشد جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد صالح، وزير التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

كما تضم قائمة الوزراء الجدد، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

مجلس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

ومن المُقرر، أن ينعقد الاجتماع في مقر مجلس الوزراء الصيفي في مدينة العلمين الجديدة، حيث سيتابع الوزراء فيه تطورات الملفات التي تعمل عليها الحكومة، وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.