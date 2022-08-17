مدبولي: أكبر شركات العالم تأتي إلى مصر لتوقيع عقود لإدارة أرصفة الموانئ

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ أكبر شركات الحاويات في العالم، تأتي إلى مصر لتوقيع عقود حق امتياز واستغلال وإدارة الأرصفة، لافتا إلى سعي الحكومة، لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية عالمية في التجارة، عبر منظومة حديثة.

تطوير الموانئ المصرية

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية قبل قليل، أنّ الدولة أنشأت مجموعة معامل في موانئ الدخيلة لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي وفحص الشحنات، بعد أن كانت المنظومة من قبل «عقيمة»، فضلا عن تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء مجموعة أرصفة.