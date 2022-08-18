مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 16 ألف سائح على متن 106 رحلات

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 16 ألف سائح قادمين من مطارات أوروبا على متن 106 رحلات، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 90 رحلة سياحية منتظمة وشارتر، بينما يستقبل مطار مرسى علم 16 رحلة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة ومرسى تستقبلان 16 ألف سائح

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، مشيرا إلى أن مطار الغردقة الدولي يستقبل 90 رحلة سياحية منتظمة وشارتر، بينما يستقبل مطار مرسي علم 16 رحلة قادمين من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وإنجلترا وسويسرا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار الخبير السياحي لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إلى استعدادت فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية، والتي وصلت إلى كامل الطاقة الاستيعابية.

مهرجانات لتنشيط السياحة

وأضاف الخبير السياحي، بأن الفنادق والمنتجعات السياحية تنظم برامج ترفيهية للسائحين على الشواطئ ومهرجانات بصفة يومية، بهدف تنشيط السياحة.