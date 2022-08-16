فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 15 ألف سائح من أوروبا

تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة ومرسى علم لاستقبال حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين على متن 99 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب تصريحات مصدر ملاحي في لـ«الوطن»، طبقًا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 15 ألف سائح

وكشف سامح جمعة، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر، عن استعدادت فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل لاستقبال حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين على متن 99 رحلة طيران منتظم وشارتر، تصل مطارات الغردقة ومرسى علم قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية واستعدادات مكثفة، وأنهاء إجراءات الوصول والاستقبال والتسكين الغرف.

فنادق الغردقة ومرسى علم كاملة العدد

ولفت «جمعة»، إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق الغردقة ومرسى علم ويأتي على رأسها السياحة الألمانية التي تمثل أعلى نسبة وصول للغردقة، بينما تتصدر السياحة التشيكية والبولندية مقدمة السائحين وصولًا إلى فنادق مرسي علم، موضحًا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، ووصلت لأول مرة إلى نسبة 100% منذ سنوات طويلة، وأصبحت كاملة العدد مع إجازة نهاية العام.