البحث عن جثمان سيدة في شواطئ الغردقة.. «نزلت البحر ومطلعتش»

تطوع عدد من الغواصين بقيادة حسن الطيب، رئيس جميعة الإنقاذ البحري السابق، في البحث عن جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، في شواطيء جنوب مدينة الغردقة؛ خاصة أنها سبحت في المياه منذ مساء أمس الأربعاء ولم تعد إلى الآن، ويرجح أنها لقت حتفها غرقا، وتم إبلاغ عمليات محافظة البحر الأحمر وجار المتابعة.

البحث عن جثمان بشواطيء الغردقة

وتلقى القبطان حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إخطارا بغرق سيدة، 46 عاما، في أثناء ممارستها السباحة بأحد الشواطئ الخاصة جنوب مدينة الغردقة، وجرى إبلاغ عمليات محافظة البحر الأحمر والجهات المختصة لعمل اللازم.

وأكد حسن الطيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيبدأ في البحث عن جثة السيدة المفقودة في منطقة أولد فيك جنوب شواطيء الغردقة، ومعه فريق من الشباب الغواصين المتطوعين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع ضوء الفجر، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

العثور على جثمان طفل بشواطئ الغردقة

في سياق آخر، تمكن عدد من الغواصين المتطوعين في مدينة الغردقة، من العثور على جثمان طفل لقي مصرعه غرقا بالقرب من شاطىء العائلات بالغردقة، يبلغ من العمر 15 عاما.

وجرى العثور على جثمانه بعد أكثر من 12 ساعة بحثا، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، واستخراج تصريح الدفن وتسيلم الجثة لوالده، ودفنه بمسقط رأسه في محافظة المنيا.